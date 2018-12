Amazon führt Langzeit-Lagergebühren ein für Marktplatzhändler

Bild: jg

Die Lagergebühren für die Dienstleistung 'Versand durch Amazon' in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien passt der Marktplatzriese laut einer Erklärung an, "um den veränderten Kosten für die Lagerung von Lagerbestand Rechnung zu tragen". Amazon berechnet ab August keine Langzeitlagergebühren mehr für Lagerbestand, der sich ein halbes bis ein ganzes Jahr in einem europäischen Logistikzentrum befunden hat, und reduziert die monatlichen Lagergebühren für 'Versand durch Amazon' für Artikel mit Übergröße. Für Artikel, die sich länger als 365 Tage in einem Amazon-Logistikzentren befinden, führt Amazon einen Mindestbetrag von 0,10 GBP/0,10 EUR pro Einheit und Monat als Langzeitlagergebühr ein. Diese Gebühr wird monatlich erhoben.Die Änderungen gelten auch für Lagergebühren für Multi-Channel-Versand und 'Small and Light' mit Versand durch Amazon (in Großbritannien und Deutschland verfügbar).