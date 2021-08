Dmexco @home eröffnet neue digitale Plattform 

In drei Wochen startet die Dmexco @home 2021. Die neue digitale Plattform ist ab sofort erreichbar. Aussteller und Besucher können sich mit ihrem Ticket online registrieren und ausgewählte Features nutzen. So gibt es bereits die Möglichkeit, Meetings zu vereinbaren, sich auszutauschen, einen Blick in das Programm mit den mehr als 400 SpeakerInnen zu werfen. Die Conference findet dann am 07. und 08. September auf vier virtuellen Bühnen und in sieben Masterclass-Streams statt - jeweils von 10 bis 18 Uhr.Eröffnet wird die Dmexco in diesem Jahr von Carla Piñeyro Sublett , Chief Marketing Officer des globalen Tech-Giganten IBM . Mit ihrer Keynote "B2B marketing as we know it is over!" greift sie das diesjährige Motto der Dmexco "Setting New Priorities" auf, das die notwendige Neujustierung in Gesellschaft und Business post Corona adressiert. An den beiden Veranstaltungstagen kommen aber auch zahlreiche weitere internationale Top-Executives zu Wort.Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie steht die Digitalisierung ganz oben auf der politischen Agenda. Wenige Tage vor der Bundestagswahl stellen außerdem führende Digitalpolitiker ihre Ideen für das digitale Deutschland ab dem Jahr 2022 vor: Für die CDU kommt Thomas Jarzombek , Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft und Start-ups, die SPD vertritt deren Bundesvorsitzende Saskia Esken und für Die Grünen nimmt der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Netzpolitiker Konstantin von Notz teil.Alle Dmexco-Teilnehmer können sich verpasste Programmpunkte auch nach der Veranstaltung als Video-on-demand anschauen, Besitzer des Premiumtickets sogar bis zu zwölf Monate nach dem Ende der Dmexco @home 2021. Tickets sind unter https://dmexco.com/de/tickets erhältlich.