Live-Shopping zieht inzwischen über alle Altersgruppen und Kanäle

Streaming Commerce

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Elektronik und Mode sind besonders gefragt

Bild: Hightext Verlag

Wer bei Live-Shopping ausschließlich an Frauen und Gen Z denkt, vernachlässigt einen wesentlichen Teil der Zielgruppe. So zeigt die aktuelle Simon-Kucher Live-Shopping Studie, dass Babyboomer und Männer ebenso empfänglich für das Online-Format sind. Die Hälfte der Live-Shopping-Teilnehmer hat laut der Studie demnach bereits mehrfach an Live-Shopping-Events teilgenommen. Auch die Ü55-Jährigen seien hier überzeugte Wiederholungstäter. 11 Prozent von ihnen waren so bereits bei mehr als sechs Events dabei.Social Media (56 Prozent) gilt dabei mit als beliebteste Live-Shopping-Plattform vor Händler-Websites (35 Prozent) und Streaming-Kanälen (8 Prozent). Alle Altersgruppen sind involviert, aber Unterschiede bei den Nutzungspräferenzen bleiben: So setzen Jüngere bei Live-Shopping auf Social Media, Ältere auf Websites und Streaming-Kanäle. 73 Prozent nehmen dabei alleine an Live-Shopping Events teil, jüngere Menschen hingegen sehen die Veranstaltungen eher als Social Event. Besonders TikTok (49 Prozent) und Instagram (48 Prozent) sind dabei gefragte Netzwerke, aber auch YouTube (33 Prozent) ist präsent.Frauen setzen auf Live-Shopping-Events, um Rabatte zu erhalten, Männer hingegen schätzen das Format vor allem bei erklärungsbedürftigen Produkten wie komplexen technischen Geräten.Was im digitalen Einkaufskorb landet? Das ist vor allem Elektronik (33 %) und Mode (32 %). Aber auch Haushaltsartikel (14 %) und Kosmetik (11 %) sind gefragt. Frauen setzen dabei vor allem auf Mode (40 %) und Kosmetik (21 %), Männer vermehrt auf Elektronik (51 %) und Mode (27 %).1.011 Konsumenten in Deutschland wurden zu Shopping-Verhalten, Plattformen, Beweggründen und Produktkategorien befragt.

Unsere Virtuelle Konferenz gibt Hintergründe zu Live-Shopping

Unsere Virtuelle Konferenz Transformation des Handels (15.10.2024, 09:00 Uhr bis 15:25 Uhr) beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Omnichannel, Marktplätzen, Liveshopping und Social Selling. Über "Einkaufserlebnis 2.0 - Livestream-Shopping: Unterhaltung, Interaktion und Community" spricht Isabell Weiser von Whatnot. "Social Commerce - Innovation oder Revolution im E-Commerce?" lautet der Vortrag von Jörg Heinemann von Otto.