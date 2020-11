Voice Marketing: Trends, die mehr Erfolg versprechen

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Wer sich beim Thema Sprachassistenten engagieren will, sollte neue Nutzergewohnheiten und SEO-Besonderheiten beachten.

Voice Nutzung eher über Smartphone als via Smart Speaker

Seit Anfang 2019 ist es still geworden um den Hype rund um Sprachassistenten. Ernüchterung hat sich breit gemacht. Der Sprachassistent als Werbemedium und Marketing-Plattform war überschätzt. Das lag zum einen daran, das eben doch nur ein Viertel der Bevölkerung einen Sprachassistenten zu Hause stehen haben. Zum anderen waren viele Use Cases nicht zu Ende gedacht. Doch es gibt einige Ideen, die Erfolg versprechen.Was die Verbreitung von Sprachassistenten angeht, könnte Apple für einen neuen Schub sorgen. Smart Speaker werden nämlich günstiger. Nachdem Google Ende September seinen Smart Speaker Nest Audio für unter 100 Euro vorgestellt hat, ist auch Apple nachgezogen. Der Homepod Mini kostet ebenfalls nicht einmal 100 Euro. Das könnte der Verbreitung von Smart Speakern zuhause neuen Auftrieb geben.Denn bislang greifen erst zwei von fünf Internetnutzern (39 Prozent) zumindest hin und wieder auf Alexa, Bixby, Cortana, Google Assistent oder Siri zurück - am liebsten über das Smartphone, so eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom , die im Mai 2020 durchgeführt wurde. Freuen werden sich alle Marketer, die eine junge Zielgruppe adressieren: 59 Prozent der 16- bis 29-jährigen Internetnutzer sprechen lieber als zu tippen - 20 Prozent mehr als im Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung.Dabei stehen allerdings nicht die Smart Speaker, Inbegriff für Voice Marketi