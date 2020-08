Smart Speaker: Google Home erkennt Einbruch und Feuer

Google Smart Speaker sollen in Zukunft offenbar auch Schutz für das Haus bieten. So melden mehrere US-Besitzer, dass sie von ihrem Gerät überraschend mit Push-Nachrichten informiert wurden, nachdem der Rauchmelder einen Alarm auslöste. Auch brechendes Glas soll Warnmeldungen ausgelöst haben, berichtet das US-Magazin "Protocol". Ein Google-Sprecher gab an, die Funktion sei eigentlich für Kunden des kostenpflichtigen Dienstes "Nest Aware" vorgesehen und "versehentlich" auch bei anderen Kunden freigeschaltet worden.Das Unternehmen versicherte außerdem, dass die Geräuscherkennung - ähnlich wie die Erkennung der Schlüsselworter "Hey Google" oder "OK Google" - lokal auf dem Speaker stattfinde. Eine Übertragung in die Cloud erfolge nicht.Künftig könnten der Meldemechanismus aber in deutlich mehr Lautsprecher von Google einziehen, mutmaßt der Online-Dienst heise . Schließlich habe das Unternehmen gerade erst eine Partnerschaft mit der US-Firma ADT geschlossen, die auf Sicherheitsfunktionen für das vernetzte Zuhause und die Heimautomatisierung spezialisiert ist. Google investierte dafür 450 Millionen US-Dollar in den Anbieter und erkaufte sich damit einen Anteil in Höhe von 6,6 Prozent.