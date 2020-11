Das sind die kundenfreundlichsten Online-Modeshops 

Bei diesen Händlern überwiegen die kritischen Kunden-Stimmen

Bild: Berlin School of Business and Innovation Die kundenfreundlichsten Online-Modeshops: AboutYou und Breuninger führen das Ranking an.

Laut Untersuchung der Berlin School of Business and Innovation (BSBI) , die rund 156.000 Verbraucher-Bewertungen der 15 umsatzstärksten deutschen Modehändler im Netz analysierten, erzielten die besten Bewertungen ABOUT YOU sowie das Luxus-Kaufhaus Breuninger : Die Kunden beider Mode-Shops bewerteten den Service mit 4,4 von fünf möglichen Sternen. Zudem antworten sie auf rund 90 Prozent der negativen Kommentare innerhalb einer Woche. Somit sind die Unternehmen die Gewinner des Zufriedenheitsrankings.Die Otto Group-Tochter Bonprix belegt den zweiten Platz mit 4,2 Sternen. Das Bonprix-Team reagiert innerhalb von 24 Stunden auf rund 97 Prozent der kritischen Bemerkungen seitens der Kund*innen.Mit etwas Abstand liegt der britische Onlinehändler ASOS auf Platz drei (3,8 Sterne). Jedoch beantwortete das Team in den letzten zwölf Monaten keine negativen Bewertungen.Weniger zufrieden ist die Kundschaft des Otto Group-Ablegers Baur : Der Versandhändler erhält von seinen KäuferInnen 1,5 von fünf möglichen Sternen. Das negative Feedback seiner KundInnen nimmt Baur ernst und reagiert auf 97 Prozent der Kritiken innerhalb eines Arbeitstages.Auch bei H&M monieren VerbraucherInnen den Service: Der Online-Shop der schwedischen Modemarke erhält lediglich 1,7 Sterne. Das Team bezog im letzten Jahr keine Stellung zu Negativ-Kommentaren.Mit 1,8 Sternen schneidet der deutsche Versandhändler Zalando etwas besser ab. Wie auch sein Konkurrent, Baur, beantworten Zalando-Mitarbeiter 97 Prozent der kritischen Stimmen in der Kommentarspalte: Kunden können innerhalb von zwei Wochen mit einer Rückmeldung rechnen. Mit der Zalando Lounge sind ModeliebhaberInnen deutlich zufriedener (2,5 Sterne), jedoch haben VerbraucherInnen hier im letzten Jahr keine Rückmeldung auf negatives Feedback erhalten.