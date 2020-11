Der zweite Lockdown: Profitiert der Onlinehandel wirklich? 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Generell boomen online vor allem Produkte mit hoher Affinität zu Homeoffice und Homeaktivitäten.

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Der GfK-Konsumklima-Index ist nach einer leichten Erholung im Oktober 2020 wieder eingebrochen.

(chart: Quelle: GfK; Grafik: HighText Verlag)

Ab heute wird das öffentliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland erneut drastisch runtergefahren. Auch wenn der Einzelhandel, Bildungseinrichtungen und Kindergärten vorerst geöffnet bleiben, wird die Wirtschaft mit den dramatischen Auswirkungen zu kämpfen haben. Nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln werden die Maßnahmen für Wirtschaft und Arbeitsplätze furchtbare Folgen haben. Der Lockdown light bis Ende November 2020 werde "das BIP voraussichtlich um einen Prozentpunkt senken", sagte IW-Direktor Michael Hüther der "Bild am Sonntag". Demnach werden für dieses Jahr dadurch rund 591.000 Menschen ihren Job verlieren, im nächsten Jahr noch einmal 15.000 Menschen - "vorausgesetzt, der Lockdown geht wie angekündigt zu Ende."Zusätzlich ist der Optimismus der deutschen Verbraucher im Oktober spürbar geschwunden. Rund drei Viertel der Verbraucher gehen aktuell davon aus, dass COVID-19 eine große bzw. sehr große Bedrohung darstellt und etwa die Hälfte macht sich große bzw. sehr große Sorgen, wenn es um die persönliche Zukunft geht. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartungen wie auch die Anschaffungsneigung müssen Einbußen hinnehmen. Folglich prognostiziert GfK für November 2020 einen Wert von -3,1 Punkten und damit 1,4 Punkte weniger als im Oktober dieses Jahres (revidiert -1,7 Punkte). Das sind Ergebnisse der GfK-Konsumklimastudie für Oktober 2020."Die rasant steigenden Infektionszahlen führen zu Verschärfungen Pandemie-bedingter Einschränkungen. Zudem steigt die Furcht vor einem weiteren Lockdown, sollte das Infektionsgeschehen in den kommenden Wintermonaten außer Kontrolle geraten", erklärt Rolf Bürkl, GfK Konsumexperte. "Die zum Teil kräftige Erholung der Stimmung vom Frühsommer dieses Jahres ist damit zum Stillstand gekommen und lässt das Konsumklima wieder abrutschen. Dazu hat auch eine im Oktober steigende Sparneigung mit beigetragen."

