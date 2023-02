Ein totes Einhorn, sinnlose Callcenter und ein Hack in Russland: Das war die Woche auf iBusiness

Es wird russisch zurückgehackt

Der Beleg, dass sich SAP und Adobe verfehlkauft haben

Kundenservice? Niemand braucht Kundenservice!

Einhorn tot

Jetzt lernen wir doch mal das "Warum"

Normalerweise bestimmen die vom Kreml gesteuerten russischen Hackergruppen die Schlagzeilen, wenn diese westliche Firmen angreifen. Offenbar geht es auch anders herum, wie unsere Meldung zeigte. Auch wenn es nur um SEO-Rankingfaktoren geht. Vor einigen Tagen wurde die russische Suchmaschine Yandex gehackt und knapp zweitausend Rankingfaktoren veröffentlicht. Und daraus kann man doch bestimmt ableiten, wie Google tickt, denken manche SEOs jetzt und wittern eine SenSEOtion. Wir haben den Hackbraten mal gewendet:Umfassende CXP-Suite oder schlanke Einzellösung? Immer mehr Online-Händler verlassen die eingetretenen Pfade. iBusiness hat die Strategien der Top-1.000-Händler untersucht. Dabei ist uns aufgefallen, dass es Adobe und SAP gar nicht so gut geht, egal, wie viel Geld sie in die Eroberung des Onlinemarkts stecken.Man muss nur den Kundenservice besonders schlecht machen - schon will ihn keiner mehr haben. Diese verbreitete Managementmethode scheint Früchte zu tragen, wie eine Studie ermittelt hat. KundInnen möchten Anliegen und Probleme lieber selbst lösen, anstatt den Kundenservice zu kontaktieren. Denn offenbar ist der MasochistInnen-Anteil unter deutschen Verbrauchern doch nicht so hoch:Es hätte ein deutsches ECommerce-Einhorn werden sollen, jetzt scheiterte die Investorensuche endgültig. Seit dieser Woche wird Babybedarfs-Händler Windeln.de abgewickelt, der Abverkauf hat begonnen. Die Aktie, bei Börsenstart mal knapp unter 100 Euro wert, liegt aktuell bei 10 Cent. Warum da ganz viel in die Hosen gegangen ist:Kaum vergehen zwanzig Jahre mit Onlinemarketing, schon beginnen die ersten Verantwortlichen darüber nachzudenken, warum sie das tun, was sie seit zwei Jahrzehnten tun. Und wie man das misst, was man tut: Digitales Marketing und Marketingstrategie sind die gefragtesten Kurse, wenn es um Marketingfähigkeiten geht. Die Lernenden konzentrierten sich stark auf digitale Methoden und Kanäle zur Umsetzung und Messung der Wirksamkeit dieser Strategie. Und man verabschiedet sich scheinbar vom Umbewussten: Kurse rund um Produktivität und Zeitmanagement wurden am häufigsten konsumiert, das Thema Bewusstsein verzeichnet den höchsten Anstieg( plus 825 Prozent):