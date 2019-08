Facebook plant eigenen Medienbereich

Gegenüber dem US-Sender CNBC bestätigte Facebook , den Nachrichtenbereich mit Namen 'News Tab' im Herbst starten zu wollen. Damit wolle man Nutzern "vertrauenswürdige Nachrichten" bereitstellen.Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, dass Facebook sich an zahlreiche Nachrichtenagenturen wie die Washington Post und Bloomberg gewandt hatte, um ihnen jährlich bis zu 3 Millionen US-Dollar für die Lizenzierung ihrer Nachrichtenartikel zu zahlen, was eine Facebook-Sprecherin gegenüber CNBC nicht kommentieren wollte.Die Idee eines News-Tabs hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg im April erstmals in einem Video auf seinem Facebook-Profil vorgestellt, in dem er mit Axel Springer-Chef Mathias Döpfner über das Thema Journalismus spricht. "Es ist mir wichtig, dass wir Menschen helfen, vertrauenswürdige Nachrichten zu erhalten und Lösungen zu finden, die Journalisten auf der ganzen Welt bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen", schrieb Zuckerberg neben dem Video.