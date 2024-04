Aufräumen: Dymatrix und Econda werden verschmolzen

PIA-Gruppe

Mit der Verschmelzung innerhalb der Performanceagenturgruppe PIA sollen Dymatrix und Econda stärker auf das Geschäftsfeld 'Customer Experience Management' sowie KI ausgerichtet werden. Bereits seit 2014 arbeiten beide Unternehmen als Teil der PIA Group eng zusammen.Dymatrix wird von den Geschäftsführern Thomas Dold und Stefan Oertel geleitet. Thomas Dold: "Unsere Vision ist es, Dymatrix zum führenden Anbieter im DACH-Raum für Customer Data & Experience Platforms weiterzuentwickeln. Mit der Expertise von Econda sind wir dazu ideal aufgestellt."Dymatrix hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und verfügt über Standorte in München, Köln und Hamburg, die nun durch den Standort Karlsruhe erweitert werden. Mehr als 150 Menschen kümmern sich an den fünf Standorten um mehr als 500 Kunden.