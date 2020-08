Facebook News kommt nach Deutschland

26.08.2020 Facebook will in Kürze auch in Deutschland Nachrichtenangebote von Verlagen publizieren - und diese vergüten. Dazu soll bald der bereits aus den USA bekannte News-Tab, ein kuratierter Medien-Bereich, in Deutschland eingeführt werden.

Das Social-Network Facebook will sein New-Angebot demnächst auch in Deutschland anbieten. Dies gab Campbell Brown , die Leiterin der globalen Nachrichtenpartnerschaften bei Facebook, gestern bekannt. In den USA wurde das Nachrichten-Angebot bereits im Oktober 2019 eingeführt und habe sich seither überaus erfolgreich entwickelt. Nun soll es in den kommenden sechs bis zwölf Monaten in Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Indien und Brasilien eingeführt werden. Eine genaue Roadmap zum Launch gab das Unternehmen jedoch nicht bekannt. Es wird jedoch erwartet, dass Deutschland und Großbritannien zu den ersten neuen Ländern gehören werden.Bei Facebook News handelt es sich um ein kuratiertes Angebot, in dem die Top-Nachrichten von einem Redaktionsteam ausgewählt werden, dies werde auch in Deutschland der Fall sein. Weitere News würden darüber hinaus automatisiert einfließen. Die teilnehmenden Verlage werden für ihre Inhalte vergütet. Die genaue Höhe ist zwar nicht bekannt, im vergangenen Jahr kursierten allerdings Gerüchte, wonach Top-Adressen wie die New York Times oder das Wall Street Journal bis zu drei Millionen Dollar bekämen, kleinere Medienhäuser mit einigen hunderttausend Dollar rechnen könnten, andere aber auch leer ausgingen.