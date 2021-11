Prognose: Umsatz von Amazon steigt 2022 auf 162 Milliarden Dollar 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Auch in Deutschland liegt Amazon weit vorne.

(chart: Quelle: EHI, BEVH-Verbraucherbefragung iBusiness; Grafik: HighText Verlag)

Onlinehändler Amazon konnte in der Corona-Pandemie massiv von dem veränderten Konsumverhalten profitieren: Im Jahr 2021 wird der ECommerce-Umsatz des Onlinehandelsriesen voraussichtlich über 146 Mrd. US-Dollar betragen, das sind 60 Mrd. US-Dollar mehr als 2019. Dieser Trend werde sich im nächsten Jahr fortsetzen, so eine Prognose der Investoren-Plattform StockApps.com . Dem zufolge könnte Amazon seinen ECommerce-Umsatz im Jahr 2022 um 16 Milliarden Dollar auf 162 Milliarden Dollar steigern. Damit hätte der Onlineriese seinen ECommerce-Umsatz innerhalb von drei Jahren fast verdoppelt.Allein im Jahr 2020 verkauften Verkäufer auf dem Amazon-Marktplatz Waren im Wert von 300 Milliarden US-Dollar, 100 Milliarden US-Dollar mehr als 2019. Laut dem 'Future Shopper Report 2020' von Wunderman Thompson haben 48 Prozent der weltweiten Online-KäuferInnen 2020 Jahr zudem Amazon als ihr bevorzugtes Einkaufsziel für Unterhaltungsartikel gewählt. Laut Daten von EcommerceDB konnte der Einzelhandelsriese seinen ECommerce-Umsatz bereits vor der Covid-19-Pandemie um rund 10 Mrd. US-Dollar pro Jahr steigern. Doch nach dem Ausbruch der Pandemie verdreifachte sich das jährliche Wachstum fast, so dass der Nettoumsatz im Jahr 2020 120,9 Mrd. Dollar erreichen wird, gegenüber 86 Mrd. Dollar im Jahr davor.Laut StockApps.com zeigen Statistiken, dass der ECommerce-Umsatz von Amazon im Jahr 2021 um 25,4 Milliarden Dollar und im Jahr 2022 um weitere 16 Milliarden Dollar steigen wird. Wichtigster und größter Markt sind die USA, aber auch in Deutschland laufen die Geschäfte glänzend (siehe Grafik). Elektronik und Medien waren demnach die beliebteste Produktkategorie auf dem Amazon-Marktplatz, mit einem Anteil von fast 55 Prozent im letzten Jahr. Spielwaren und Hobbyprodukte machten im Jahr 2020 rund 22 Prozent aller Online-Einkäufe aus. Es folgen Möbel und Haushaltsgeräte, Lebensmittel und Körperpflegeprodukte sowie Mode mit einem Anteil von 14 Prozent, 5 Prozent bzw. 4 Prozent.