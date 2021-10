E-Commerce in Deutschland: Das ungleiche Rennen 

Zukunftsforschung ist bekanntlich die Extraktion dessen, was gleich bleibt. Erste Erkenntnis deshalb: Auch in 2021 ist der ECommerce-Markt stark konzentriert und die drei großen Onlineshops Amazon.de, Otto.de und Zalando.de führen den Markt an. Ihr summierter Umsatz beläuft sich im Geschäftsjahr 2020 auf gut 40 Prozent am Gesamtumsatz der Top 100 Onlineshops und knapp 30 Prozent vom Umsatz, den die tausend größten deutschen Onlineshops erwirtschaften.



Doch etwas hat sich prinzipiell geändert gegenüber dem Vorjahr: Der über viele Jahre stabile Longtail der Shops schrumpft - also die rund 500.000 Onlineshops, die in den Vorjahren stets für ein Fünftel des gesamten ECommerce-Umsatzes in Deutschland verantwortlich waren. Im Videopodcast diskutieren iBusiness-Analystin Susan Rönisch und Herausgeber Joachim Graf , warum das so ist. Sie stellen vor, welche Shops und Branchen besonders gut aufgestellt sind - und was diese Entwicklung für den deutschen Onlinehandel bedeutet.





Außerdem zeigen sie die Wachstumssieger, in denen sich eine Reihe von Anbietern versteckt, die auch im Ranking der größten Onlineshops etwas Besonderes sind.





