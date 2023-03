Adobe stellt KI-Produktpalette vor

So kündigte Adobe auf seiner Adobe Summit 2023 neue Sensei GenAI-Dienste an, bringt mit Firefly eine neue Familie kreativer, generativer KI-Modelle zur Generierung von Bildern und Texteffekten heraus und stellt die ersten Sensei GenAI-Services vor zur Personalisierung und Bearbeitung von Inhalten bis hin zur Erstellung von Marketingtexten und dialogorientierten Erlebnissen.integriert laut Firmenangaben neue Funktionen in Adobe Experience Manager, Adobe Journey Optimizer, Adobe Real-Time Customer Data Platform, Customer Journey Analytics und Marketo Engage. Sie unterstützen Anwendungs