Übernahme: Webtrekk geht vollständig in Mapp auf

03.02.2020 Die Analytics-Plattform Webtrekk wird ab sofort unter der Marke Mapp weitergeführt. Bereits seit Juni 2019 gehört Webtrekk zum global aufgestellten Anbieter der Customer Engagement-Plattform Mapp, nun geht die Analytics-Lösung vollständig in die Marketing-Plattform auf und wird in Zukunft unter dem Namen Mapp Intelligence weitergeführt. Als zentraler Bestandteil der Mapp Cloud wird Mapp Intelligence auch in Zukunft weiterentwickelt und weltweit vertrieben, teilte das Unternehmen mit.