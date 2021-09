B2B-Social-Media-Studie: Audiovisuelle Formate dominieren 

27.09.2021 Audiovisuelle Formate und (Bewegt-)Bildkommunikation gewinnen in der B2B-Kommunikation im gesamten DACH-Raum an Bedeutung. Für das Recruiting wird Social Media 2022 noch wichtiger.

Nutzung von Social Media in der B2B-Kommunikation in Deutschland steigt über fast alle Plattformen hinweg



Zeitmangel ist der Hauptgrund für die Nicht-Nutzung von Social Media, gefolgt von zu wenig Ressourcen



LinkedIn bleibt der wichtigste Kanal - Instagram gewinnt an Bedeutung



Für die interne Kommunikation steigt die Relevanz von Social Media, Microsoft Teams ist dabei die wichtigste Plattform



Fast zwei Drittel der Unternehmen setzen neben organischer Reichweite auch auf bezahlte Inhalte



Anzahl der Follower/Fans ist zentrale Benchmark zur Bewertung, ob Social-Media-Kanäle erfolgreich sind



"Erfolgreiche Leadgen" ist auch 2021 deutlich relevanter geworden



Kommunikationsexperten sind weiterhin stark gefragt. Agenturen sollen Unternehmen als strategische Partner unterstützen



Interessanter Content, Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren bei Social Media



Guter Content und Ressourcen sind für Unternehmen jeder Größe nach wie vor eine Herausforderung im Social Media

Recruiting: Relevanz von Social Media wird für das Recruiting immer wichtiger



Budgets auch in Zukunft immer größer



LinkedIn, YouTube und Instagram werden am ehesten ausgebaut



Audiovisuelle Plattformen gewinnen an Bedeutung

Der Siegeszug von Instagram aus dem vergangenen Jahr setzt sich fort - und in diesem Jahr wird der Kanal erstmals in allen drei Ländern von über 50 Prozent der B2B-Unternehmen genutzt. Das ist ein Kernergebnis der B2B-Social-Media-Studie des Ersten Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation . Auch YouTube kann einen deutlichen Anstieg in seiner Nutzung verzeichnen. Bis zu 70 Prozent der Unternehmen investieren inzwischen in den Videokanal - damit bauen sowohl Instagram als auch YouTube ihren Status als professionelle Kommunikationskanäle aus, denn nur hier können B2B-Unternehmen ihre Firmenkultur über eigene Bilder und Videos präsentieren und potenzielle Mitarbeiter sowie Neu- und Bestandskunden ganz einfach ansprechen.Zentrale Ergebnisse:Ausblick für 2022: