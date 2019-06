Facebook gewinnt finanzstarke Unterstützung für seine Kryptowährung

Bild: vjkombajn / pixaby.com Bitcoin-Münze

17.06.2019 Das soziale Netzwerk Facebook will den stotternden Motor der Kryptowährungen neustarten und holt potente Investoren für sein eigenes Krytowährungsprojekt an Bord: Unter anderem Visa Paypal und Uber beteiligen sich mit jeweils zehn Millionen Dollar an Libra. Insgersamt will Facebook rund eine Milliarde für Libra einsammeln, starten soll die virtuelle Währung ab kommendem Jahr, berichtet Golem