Ein Viertel der deutschen Fachkräfte plant Jobwechsel

Ein Viertel der Fachkräfte hat keinen Spaß bei der Arbeit

Mehr Freizeit oder mehr Geld?

Fachkräfte in der Logistik, im Einzelhandel oder der Kranken-und Altenpflege, gehen wechselfreudig an das Berufsjahr 2023 heran: 11,1 Prozent möchten sich einen neuen Job außerhalb der gewohnten Branche suchen, weitere 14,0 Prozent planen den Arbeitgeberwechsel innerhalb ihrer Branche. 28,0 Prozent möchten an ihrer Work-Life-Balance arbeiten, 26,0 Prozent eine Gehaltserhöhung fordern und 21,0 Prozent sich fachlich weiterbilden. Nur 29,5 Prozent möchten 2023 beruflich alles so belassen wie es ist. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von meinestadt.de 77,6 Prozent der Fachkräfte sind aktuell eher oder sehr zufrieden in ihrem Job, 22,3 Prozent zeigen sich allerdings unzufrieden. 26,0 Prozent macht der eigene Job wenig oder gar keinen Spaß. Mit der eigenen Work-Life-Balance sind 69,2 Prozent zufrieden, 30,8 Prozent unzufrieden. Mit 47,0 Prozent sind Kranken- und AltenpflegerInnen besonders unzufrieden mit der eigenen Work-Life-Balance."Stell dir vor, dein/e ChefIn bietet dir dieses Jahr entweder mehr Geld oder mehr Freizeit. Wofür würdest du dich entscheiden?" 61,6 Prozent der Befragten würden sich für mehr Geld entscheiden. Insbesondere "weil alles teurer wird", "es mehr Sicherheit gibt" oder "man sich mehr leisten kann". 38,4 Prozent der Fachkräfte entscheiden sich für mehr Freizeit, vor allem weil sie dann "mehr Zeit für Familie haben", sie "Freizeit kostbarer finden als Geld" oder damit die "Lebensqualität steigt".Die Studie zeigt, der Fachkräftemangel ist bei den Fachkräften selbst angekommen. Beruflicher Optimismus ist vor dem Hintergrund des generalisierten Arbeitskräftemangels das vorherrschende Gefühl. Die Studienergebnisse deuten auf eine zunehmende Dynamik auf den nicht-akademischen Arbeitsmärkten in Deutschland hin: Dadurch entstehen, so die Studienautoren, zusätzliche Herausforderungen für Arbeitgeber sowohl fürs Recruiting als auch für die Bindung von Fachkräften mit Berufsausbildung.