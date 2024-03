Shopware künftig mit Alibaba-Schnittstelle

ECommerce-Software

Ottos ECommerce-Bereichsvorstands Marc Opelt hatte zuletzt ECommerce-Anbieter beklagt , "die tagtäglich tausende Tonnen billigst produzierter Waren um den halben Globus fliegen". Weil das Geschäft aber in beide Richtungen so gut geht, reagiert ECommerce-Softwareschmiede Shopware mit einer Partnerschaft mit Alibaba Durch die neue Partnerschaft können Shopware-Händler, die neue Online-Shops aufbauen und ihr Online-Angebot erweitern, Alibaba.com einbinden. "Dadurch lassen sich internationale Wachstumschancen besser nutzen", ermuntert Shopware seine 45.000 Handelstreibende sich "auf der Plattform von Alibaba.com einen nahtlosen Zugang zu mehr als 47 Millionen Käufern weltweit" zu sichern.Alibaba.com wird der erste "Marketplace Gold Partner" von Shopware. Mit diesem Status werden Shopware-Partner gewürdigt, die ihren Kunden "herausragende Lösungen" bieten. Im Rahmen dieses Engagements wird Alibaba.com in den kommenden Monaten gemeinsam mit Shopware Co-Marketing-Veranstaltungen in Deutschland ausrichten. Ziel ist es, Shopware-Händlern ein besseres Verständnis der Alibaba.com-Plattform zu vermitteln, ihre digitale Exportstrategie zu verbessern und Zugang zu den Beschaffungstrends zu ermöglichen.