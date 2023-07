Sieben von zehn Online-Shoppern weltweit wollen nachhaltiger werden

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

die Senkung des Preises für nachhaltige Produkte (61 Prozent),



die Reduzierung von Einwegplastik und Verpackungen (55 Prozent) und



die Erweiterung der Produktpalette und der Dienstleistungen (47 Prozent)

Das britische Marktforschungsunternehmen Yonder Consulting befragte im Auftrag der Alibaba Group über 14.000 Personen in 14 Märkten in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien, um das Interesse auf nachhaltige Produkte zu ermitteln.Während mehr als die Hälfte der Befragten angaben, bereits nachhaltig zu handeln, würden 73 Prozent mehr Informationen über umweltbewusste Online-Einkäufe begrüßen.Menschen in den aufstrebenden asiatischen Märkten sind am meisten an nachhaltigem Online-Shopping interessiert (88 Prozent Interesse), verglichen mit den entwickelten asiatischen Märkten und Europa (jeweils 66 Prozent).Das Verbraucherverhalten entwickelt sich, aber es gibt weiterhin Hindernisse, wie die Umfrage gezeigt hat. Die Befragten nannten mangelnde Bequemlichkeit (53 Prozent), fehlende Informationen (48 Prozent) und hohe Preise (45 Prozent) als die größten Hindernisse für den Kauf nachhaltiger Produkte.war die größte Hürde für die Käufer in den asiatischen Märkten, von denen 61 Prozent angaben, dass sie sich nur dann für grüne Produkte entscheiden würden, wenn diese leicht zugänglich wären.Auchkann die Menschen davon abhalten, sich für umweltfreundliche Produkte zu entscheiden. 38 Prozent der Verbraucher weltweit glauben an Greenwashing und zweifeln an den Beweggründen und der ökologischen Wirksamkeit von Produkten, die als nachhaltig vermarktet werden.Die Umfrage zeigte nicht nur die Herausforderungen auf, sondern auch Wege, wie Onlineshops und Marken die Nachhaltigkeit der Verbraucher fördern können: Die Befragten gaben an, dassdie drei wichtigsten Möglichkeiten sind, wie Unternehmen etwas bewirken können.