Analyse: Elon Musks teurer und selbstzerstörerischer Twitter-Crash

11.07.2022 - So, so - das ist ja mal eine Überraschung: Jetzt will Elon Musk Twitter nicht mehr kaufen. Wenn er es überhaupt jemals länger ernsthaft erwogen hat. Dummerweise kann er aus der Nummer nicht so einfach raus.