Neuer Job für Chef-Affiliate Koegler

Bild: André Koegler

Der Performance-Consultant André Koegler , Vorsitzender der Fokusgruppe Affiliate Marketing des BVDW , wird Strategic Partnership Development für die DACH-Region bei Impact.com , eine der nach eigenen Angaben weltweit führenden (SaaS-)Plattformen für Partnership Automation.In seiner neuen Rolle wird der 50-Jährige mit seiner langjährigen Erfahrung im Affiliate und Performance Marketing sowie im Agenturumfeld dabei helfen, impact.com mit Agenturen und Partner:innen im deutschsprachigen Raum zu verknüpfen - und so "die nächste Evolutionsstufe des Affiliate Marketing einzuleiten". Die Strategie wird unter "Beyond Affiliate" vermarktet und soll unter anderem auch Influencer-Marketing abbilden. impact.com will "die traditionelle Affiliate Industrie revolutionieren und sich mit seiner Plattform als führender Player auf dem Markt zu etablieren". Denn Affiliate Marketing kratze lediglich an der Oberfläche dessen, was Partnermarketing zu bieten habe, so die Aussage.In dem iBusiness Streitgespräch 'Herr Koegler, warum verstecken sich Affiliates eigentlich unter einem Stein?' hatten wir uns Anfang Juni über Affiliate-Marketing unterhalten ("Für viele ist Affiliate-Marketing der Nerd unter den Marketingformen: Ein wenig seltsam, manchmal picklig und hin und wieder ein bisschen schmuddelig. Ein Streitgespräch über die Zukunft einer unterschätzten Disziplin.")