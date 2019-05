VoD-Marktumfrage: Wieso Apple+ nicht zum Netflix-Killer taugt

Bild: Netflix

"Traditionelles Fernsehen ist für mich nicht relevant": In einer aktuellen Umfrage der Marketing-Consultants Simon Kucher & Partners stimmen in den meisten Teilnehmer-Ländern mehr als 60 Prozent der (streaming-affinen) Befragten dieser Aussage zu. Am niedrigsten ist die Ablehnung von Linear-TV mit je 46, 57 und 58 Prozent in Australien, Frankreich und Deutschland. Hierzulande ist jedoch die Nutzung von frei verfügbaren Inhalten traditioneller Fernsehsender (etwa über Mediatheken) mit über 70 Prozent vergleichsweise hoch.Im Länderdurchschnitt stimmten knapp 75 Prozent der Streaming-affinen Befragten der Aussage zu, dass Streaming bei ihnen traditionelles Fernsehen ersetzt. Besonders konsequent sind hier Singapur (95 Prozent), Mexiko (88 Prozent) und die USA (84 Prozent). Dies zeigt: In Ländern mit geringem oder wenig attraktivem öffentlich-rechtlichen TV-Angebot werden Streaming-Dienste besonders gerne genutzt.Denn laut Studie war in allen teilnehmenden Ländern die Qualität der dargebotenen Inhalte wichtiger als der Preis bei der Auswahl eines Streaming-Diensts. Ebenso gaben alle Länder bis auf eines an, gerne einen höheren monatlichen Preis für ihr Streaming-Abonnement zu bezahlen, wenn es dafür keine Werbeunterbrechungen gibt. Die Zustimmungsraten für kostenfreies Streaming mit Werbespots lagen in allen Ländern unter 15 Prozent.Doch was lässt der Eintritt eines weiteren starken Wettbewerbers wie Apple in den Markt erwarten? Anwender sind dem neuen Angebot gegenüber durchaus positiv eingestellt: Auf die Frage, ob sie sich ein Abonnement von Apple TV+ vorstellen könnten, antworteten in acht von neun Ländern zwischen 25 und 45 Prozent mit 'Ja' sowie 40 bis 57 Prozent mit 'Vielleicht'. Einen monatlichen Preis für das Angebot von circa zehn Euro empfanden viele Nutzer als fair; lediglich in den lateinamerikanischen Ländern war die Zahlungsbereitschaft geringfügig niedriger.Für Wettbewerber wie Netflix oder Amazon sind das gar nicht so bedrohliche Nachrichten: In sieben von neun Ländern gaben die meisten Teilnehmer an, dass sie Apple TV+ zusätzlich zu ihren bereits bestehenden Abonnements nutzen würden. Wegen des Apple-Angebots alle bisherig genutzte Abos kündigen würden in einem Dreiviertel der Länder weniger als zehn Prozent.