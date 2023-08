X/Twitter-Wannabe-Konkurrent Threads bricht ein

Die Nutzerzahlen der Threads-App sind nach nur einem Monat auf dem Markt um fast 80 Prozent gesunken - lange hielt die anfängliche Begeisterung für Metas X-Konkurrenten damit nicht an.Angeheizt durch die Einbindung von Instagram-Nutzern in die neue textbasierte Social App hatte Threads Anfang Juli einen starken Start. Der Boom bei den Neuzugängen war jedoch von kurzer Dauer. Nach Schätzungen des IT-Dienstleisters Similarweb erreichte die Android-App von Threads am 7. Juli 2023 mit 49,3 Millionen täglich aktiven Nutzern weltweit ihren Höchststand. Aber bereits einen Monat später am 7. August 2023 war die Aktivität auf 10,3 Millionen täglich aktive Nutzer gesunken - minus 79 Prozent.Auch die Nutzungsdauer nahm innerhalb des ersten Monats rapide ab: Die durchschnittliche Zeit, die Nutzer weltweit anfangs mit der App verbrachten, lag am 7. Juli bei etwa 14 Minuten. Am 7. August dagegen war dieser Wert auf drei Minuten gesunken.Zum Vergleich: X hat allein auf Android mehr als 100 Millionen täglich aktive Nutzer, die etwa 25 Minuten pro Tag auf der Plattform verbringen. In den USA lag die aktive Nutzerzeit von Threads beim Start fast so hoch wie die von X (ehemals Twitter), ist aber seitdem weit abgefallen.Zwar kann die Auswertung von Similarweb noch kein abschließendes Bild über den Erfolg oder Misserfolg von Mark Zuckerbergs Threads abgeben. Kurzfristig wird sich Threads aber nicht als X-Alternative durchsetzen - die erste Runde geht an Elon Musk.