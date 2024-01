Wars das etwa schon fürs autonome Fahren?

57 Prozent aller Deutschen rechnen mit der Ankunft autonomer Autos, Busse und Bahnen hierzulande schon in relativ naher Zukunft. Und nicht etwa im Testmodus, sondern massenhaft mittendrin in der Rush Hour. Und je jünger die Menschen sind, desto mehr sind davon überzeugt: also etwa fast zwei Drittel der unter-30-Jährigen.Der Digitalverband Bitkom hatte im vergangenen Sommer gut 1.000 Menschen telefonisch nach ihrer Einschätzung zum autonomen Fahren gefragt und die Ergebnisse nun veröffentlicht.Autonomes Fahren? Keine Hand am Lenkrad? In 20 Jahren? Ist da nicht vielleicht ein bissch