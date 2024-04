Sechs Jahre lang hat Amazon versucht, seine Just Walk Out-Technologie für Supermärkte durchzusetzen. Es hat nicht geklappt. Nur um 14 Prozent sind die Umsätze seit dem Start gestiegen - zu wenig, um die komplizierte, teure und fehleranfällige Technik weiter zu verbessern. Viele Menschen hatten offenbar wenig Lust, unter omnipräsenter Kameraaufsicht einzukaufen. Und jene, die es taten, waren genervt von der stundenlangen Warterei auf ihre Rechnung - denn die musste in den meisten Fällen erst von Hand in Indien überprüft werden. Sie lesen richtig - in Indien. Mehr als 1000 Menschen beschäftigt Amazon dort, um die Kassenvorgänge über Video zu

