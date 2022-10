Langsame Lieferung: Option "Schneckenpost" von Galaxus kommt an

Die meisten Onlinehändler versprechen eine schnellstmögliche Lieferung. In den Onlineshops von Galaxus und Digitec des Schweizer Onlinekonzerns können KundInnen dagegen im Check-out auch die Lieferoption "Langsamere Lieferung erlauben" anklicken. Und dies kommt offenbar gut an, wie eine Auswertung sämtlicher Bestellungen beim Onlinehändler seit dem 18. August 2022 zeigt: Demnach dürfen in der Schweiz 14,5 Prozent der Bestellungen ein oder zwei Tage später als üblich ankommen. In Deutschland beträgt die Quote 17,6 Prozent - und in Österreich sogar 25,8 Prozent. Insgesamt sind es 15 Prozent aller Bestellungen, die die Lagerhallen von Galaxus per Schneckenpost verlassen dürfen.Logistik-Chef Stephen Garnett ist froh über die Entlastung in den Warenlagern von Digitec Galaxus: "An den stressigen Montagen, an denen wir zusätzlich die Bestellungen vom Wochenende abarbeiten, helfen uns die Langsam-Bestellerinnen und -Besteller enorm." Dasselbe gelte für die Stunden vor Feierabend: "Es ist für unsere Logistikerinnen und Logistiker beruhigend zu wissen, dass ein Teil der Bestellungen auch noch am nächsten Tag raus darf." Auch für Black Friday, Cyber Monday und das Weihnachtsgeschäft erwartet das Unternehmen eine gute Quote. Dank dem neuen Feature ist zudem der Anteil der Pakete gestiegen, die die Lager von Digitec Galaxus rechtzeitig verlassen. "Der Effekt ist noch größer als ich gehofft hatte", so Garnett.Vor allem ältere KonsumentInnen shoppen relaxter online als die Jugend: Die 18- bis 24-Jährigen lassen der Logistik-Crew bloß bei jedem zehnten Einkauf etwas mehr Zeit, bei den 55- bis 64-Jährigen ist die Quote fast doppelt so hoch.Unterschiede gibt es auch zwischen den Geschlechtern: Während die Frauen im Schnitt bei 16 von 100 Bestellungen eine "langsamere Lieferung" erlauben, sind es bei den Männern bloß 14. Österreicher sind über alle Altersgruppen und unabhängig vom Geschlecht am geduldigsten. Österreichische Männer ab 65 wählen in vier von zehn Fällen die Schneckenpost. Eine weitere Erkenntnis: Je höher der Wert der Bestellung in Franken oder Euro, desto seltener wählt die Kundschaft die Option. Am wenigsten warten wollen die KundInnen auf hochpreisige IT-Geräte und Unterhaltungselektronik.