Bei Retouren sind Onlinehändler nachhaltig, sagen sie

Nach der Fynax-Trendstudie , für die rund 200 Online-HändlerInnen im Sommer befragt worden waren, steht das Thema Nachhaltigkeit bei diesen bereits auf der Tagesordnung: 72,3 Prozent der Befragten sagen, für sie stelle das Thema Nachhaltigkeit einen wichtigen bis sehr wichtigen Faktor für den Erfolg ihres Unternehmens dar. Das zeigt sich besonders im Bereich des Retouren- und Versandmanagements: So setzen über 74 Prozent der Shops auf die Wiederverwendbarkeit ihrer Retouren und mehr als 77 Prozent sind bereits auf recyclebare Verpackungsmaterialien umgestiegen.Doch externe Faktoren wie die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine oder die weiter steigende Inflation, verursachen zusätzlichen Handlungsdruck auf E-Retailer und ihre Lieferketten. So erkennen 52,7 Prozent der Befragten eine (Teil-) Regionalisierung der Lieferketten zwar als langanhaltenden Trend, stehen der konkreten zeitnahen Umsetzung einer solchen aber eher skeptisch gegenüber. Dafür brauche es nicht nur internes Engagement in der ECommerce-Szene, sondern auch Unterstützung seitens der Politik, so der Tenor der Studie. Online-HändlerInnen wünschen sich demnach politische Rahmenbedingungen für einen digitalen Handel, die diesen verbessern.Nicht abgefragt wurde in der Studie, ob es neben Nachhaltigkeit auch andere Gründe gibt, Retouren wiederzuverwenden.