Handel: Auch stationäre Filialen sollen intelligenter werden

Bild: Microsoft

Nicht nur Online-Shops, auch stationäre Geschäfte setzen auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz: In einer Befragung anlässlich der Retail-Messe EuroCIS sieht der Handel in künstlicher Intelligenz das mit Abstand wichtigste technologische Zukunftsthema. 70 Prozent der Teilnehmer der Studie "Smart Stores - KI und IoT im Handel" nannten bei der offenen Frage nach den wichtigsten technologischen Trends der kommenden Jahre KI - in Form von vorausschauenden Datenanalysen ("Predictive Analytics") und für die standortspezifische Warenallokation.Auch die dynamische Preisgestaltung ("Dynamic Pricing") dürfte gemäß der Befragung künftig an Bedeutung gewinnen. Erstmals wird in der Studie auch das Internet of Things (IoT) als "relevanter Zukunftstrend" für Handelsfilialen und -immobilien eingestuft. Die Studie wurde vom EHI Retail Institute und Microsoft durchgeführt.