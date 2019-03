Gesundheit, Steuererklärung, Fahrassistenz: Wofür Deutsche eine KI konsultieren würden

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Beruf: Kollege KI übernimmt die Knochenjobs

KI in Deutschland: Freund oder Feind?

Jeweils 15 Prozent könnten sich zudem vorstellen, dass KI-gesteuerte Sprachassistenten in Zukunft einen Psychotherapeuten ersetzen und ihnen ein Freund sein könnten. Profitieren werden vor allem Menschen mit körperlichen Defiziten, die von KI im Alltag unterstützt werden (79 Prozent). Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die [m]Science als zentrale Forschungsunit der GroupM durchgeführt hat. Weitere Vorteile für die Gesundheit werden in den neuen Möglichkeiten für eine innovativere Forschung (64 Prozent) und in neuen Wegen, Krankheiten besser diagnostizieren und behandeln zu können (59 Prozent), gesehen.In Bereichen wie dem Automobil (67 Prozent), der Unterhaltungselektronik (63 Prozent), Telekommunikation (59 Prozent) und der Medizin (56 Prozent) gehört KI gefühlt schon heute für viele Deutsche zum festen Bestandteil ihres Alltags. Als unsichtbarer Assistent gewinnt KI für sie zukünftig vor allem in der Gesundheit, Freizeit, Mobilität und im Beruf an Bedeutung. Ganz konkret werden in fünf Jahren insbesondere intelligente Putzroboter (46 Prozent), Smart Home Anwendungen (42 Prozent) und selbstfahrende Autos (28 Prozent) gefragt sein. Aber auch bei ebenso unbeliebten wie zeitaufwändigen Aufgaben wie der Steuererklärung erhofft sich in Zukunft mehr als jeder zweite Deutsche (52 Prozent) wertvolle Unterstützung von KI. Rund ein Drittel (32 Prozent) würde sich im Krankheitsfall sogar von einem KI-gesteuerten Sprachassistenten medizinisch beraten lassen, anstatt zum Arzt zu gehen.Die größten Wachstumspotenziale von KI sehen die Deutschen im Auto (73 Prozent). KI-gesteuerte Fahrassistenzsysteme werden zwar bislang nur von sechs Prozent genutzt. Doch beim Thema Navigation (47 Prozent) und der Steuerung von Multimedia-Anwendungen (41 Prozent) liegen intelligente Sprachassistenten bereits voll im Trend. Einen echten Mehrwert erkennen die Deutschen nicht zuletzt im Kampf gegen den Verkehrskollaps: 61 Prozent sind der festen Überzeugung, dass KI einen wesentlichen Beitrag leisten kann, die zunehmenden Staus im Straßenverkehr zu reduzieren. Mehr als jeder Vierte (28 Prozent) glaubt zudem daran, dass sich selbstfahrende Autos in den nächsten fünf Jahren durchsetzen werden.Für knapp jeden fünften Deutschen (21 Prozent) spielt KI schon heute eine Rolle im Beruf oder in der Ausbildung. Der große Vorteil dabei aus ihrer Sicht: Körperlich belastende Tätigkeiten (81 Prozent) und häufig anfallende Routineaufgaben (76 Prozent) können durch KI auf Maschinen übertragen und schneller erledigt werden. Rund jeder Zweite ist sich sicher, dass die Arbeit durch KI weniger fehleranfällig wird (49 Prozent) und sie dadurch insgesamt weniger Stress haben (45 Prozent). Gleichzeitig sehen viele Deutsche jedoch die Gefahr, dass Arbeitskräfte durch KI ersetzt werden (73 Prozent). Besonders gefährdet sind ihrer Meinung nach Berufe in den Bereichen Produktion und Verarbeitung (75 Prozent), Logistik und Transport (72 Prozent) sowie IT und Datenverarbeitung (66 Prozent).Egal, ob beim Musikhören (51 Prozent, in 5 Jahren: 68 Prozent), online Einkaufen (23 Prozent, in 5 Jahren: 51 Prozent), Spielen (13 Prozent, in 5 Jahren: 31 Prozent) oder beim Essen bestellen (10 Prozent, in 5 Jahren: 40 Prozent): KI ist in der Freizeit der Deutschen angekommen und wird in Zukunft immer wichtiger. Insbesondere in Übersetzungsprogrammen (45 Prozent), Empfehlungsdiensten (43 Prozent) und digitalen Sprachassistenten (28 Prozent) kommt KI bei vielen Deutschen immer wieder zum Einsatz. Insgesamt sind 43 Prozent der festen Überzeugung, dass sie durch die Unterstützung von KI mehr Freizeit haben.KI ist inzwischen fast allen Deutschen ein Begriff: 97 Prozent haben schon einmal davon gehört. Über drei Viertel (79 Prozent) können den Begriff KI auch erklären. Trotz der generellen Technik-Skepsis der Deutschen stehen der KI mehr Befragte positiv (38 Prozent) als negativ (16 Prozent) gegenüber. Nutzen und Risiko halten sich dabei für die Mehrheit (51 Prozent) die Waage. Als Hauptrisiken von KI werden Kontroll- und Sicherheitsverlust (29 Prozent), eine hohe Fehleranfälligkeit und damit eine geringe Sicherheit (16 Prozent) sowie eine mögliche Arbeitsplatzgefährdung genannt (13 Prozent). Die größten Vorteile von KI sind nach Meinung der Deutschen die Erleichterungen im Alltag (28 Prozent), die Übernahme von schweren Aufgaben (14 Prozent) und eine mögliche Zeitersparnis (13 Prozent).