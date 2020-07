Alexa auf dem Weg in die Plattformunabhängigkeit

24.07.2020 Im Rahmen einer Entwicklerkonferenz hat Amazon angekündigt, dass seine Sprachassistentin Alexa in Zukunft auch auf Android- oder iOs-Geräten genutzt werden können soll.

Um sich gegenüber deren eigene Sprachassistenzprogramme Siri und Google Assistent behaupten zu können, soll das Feature "Alexa for Apps" Nutzern ermöglichen, soziale Netzwerke wie Twitter oder TikTok komplett freihändig per Sprachsteuerung nutzen zu können. Unterdessen kündigte auch Konkurrent Google an, dass der neue Google Assistant künftig auch auf anderen Android-Geräten als der Eigenmarke "Pixel" verfügbar sein wird.