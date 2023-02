Studie: Das sind die sechs Technologietrends in Handel und E-Commerce

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Welche Technologietrends für die IT-Verantwortliche in deutschsprachigen Handelsunternehmen wichtig werden, hat jetzt das EHI ermittelt. Sechs Trends haben sich herauskristallisiert:Wie bereits in den Vorjahren dominiert Künstliche Intelligenz bzw. Machine Learning aus Sicht der IT-Verantwortlichen bei der Frage nach den wichtigsten Technologie-Trends der Zukunft. 52 Prozent halten diese Technologie für am wichtigsten, 2021 waren es noch 63 Prozent. Ein Grund für den Rückgang liegt darin, dass sich KI in vielen Unternehmen bereits etabliert hat und daher nicht mehr als Zukunfts