Mehrheit der deutschen Firmen hält das Metaverse für Hype

Zukunftstechnologien

Und so haben sich erst 13 Prozent mit dem Einsatz von Metaverse-Technologien im eigenen Unternehmen beschäftigt. Weitere 9 Prozent der Unternehmen haben immerhin fest vor, sich mit dem Metaverse zu beschäftigen und rund ein Viertel (26 Prozent) möchte das zumindest für die Zukunft nicht ausschließen. Für knapp die Hälfte, 47 Prozent, ist das Metaverse aber kein Thema und wird es auch in Zukunft nicht werden.Der Anteil jener Unternehmen, die sich bereits mit dem Metaverse beschäftigt haben, hat sich in den letzten beiden Jahren von 6 auf 13 Prozent mehr als verdoppelt.Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverband Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 605 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland telefonisch befragt.