10.03.2025 Die Schweizer Agenturen Infoplus und Discerning Media schließen eine strategische Partnerschaft. Sie eröffnen in diesem Zuge eine Niederlassung in New York.

Die beiden Agenturen Info Plus Mediaservice und Discerning Media gehen ihre Partnerschaft unter dem neuen Namen Discerning Media Plus ein. Neu eröffnet wurde zudem die Discerning Media Americas LLC in New York unter der Leitung von Diane Ciaglia , ehemals Publisher bei Pace Media