17.02.2025 - Influencer Marketing beruhte die längste Zeit allein auf Bauchgefühl und Reichweite - was oft zu unbefriedigenden Resultaten führte. Immer mehr Unternehmen bieten InfluencerInnen daher die messbaren Wege von Affiliate Marketing an.

Seit circa 2015 gewinnen InfluencerInnen Jahr für Jahr noch mehr an Bedeutung - eine Entwicklung, die zu Beginn kaum für möglich gehalten wurde. Aber Dagi Bee, Bibi's Beauty Palace und Julien Bam erfanden in Deutschland einen Werbemarkt, der sich entgegen aller Unkenrufe etabliert hat und heute zum unverzichtbaren Marketing-Inventar gehört. Anfangs von der Öffentlichkeit als oberflächliche Social-Media-Phänomene ohne gesellschaftliche Relevanz belächelt, gewannen InfluencerInnen mit der Zeit nicht nur an Reichweite, sondern auch an Statur, da sie immer mehr Verträge mit Markenartiklern untersc