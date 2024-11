MSQ erwirbt CX-Agentur UDG und plant digitales Powerhouse

Die Übernahme der United Digital Group (UDG) durch die globale Agentur MSQ zielt auf den Aufbau eines multinationalen Customer Experience- und Technologie-Powerhouses ab. Durch die Verbindung der beiden Unternehmen will MSQ seine digitalen Fähigkeiten in Europa und weltweit erweitern. Kunden von MSQ und UDG sollen von einem umfassenden Leistungsspektrum profitieren, das sich von Brand Experiences bis zu datengetriebener Technologie erstreckt.Mit einem Umsatz von 40 Millionen Euro und Kunden wie Porsche, Bosch und Vaillant hat UDG seit 2011 eine starke Position aufgebaut. Ihr Ansatz verbindet kreatives Design mit technischem Know-how. Der Executive Director von MSQ, Ben Rudman , wird eng mit den Managing Partner Mathias Reinhardt und Florian Frey der UDG zusammenarbeiten, die auch weiterhin den deutschen und spanischen Markt betreuen.MSQ strebt an, in den nächsten Jahren multidisziplinäre Hubs in Europa, den USA und Asien zu schaffen, die Agenturen ein vernetztes Arbeiten ermöglichen und technologische Innovation fördern. Mit der Übernahme baut MSQ seine Präsenz im europäischen Markt aus, während UDG neue Möglichkeiten auf globaler Ebene eröffnet werden.