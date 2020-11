SEO-Analyse: Ohne Weihnachtstraditionen weniger Weihnachtsgeschäft 

Alltag im Lockdown: Die Verbraucher verbringen die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit zuhause. Das Interesse an Traditionen wie Weihnachtsmärkten (-50 Prozent) und gemeinsamen Weihnachtsessen (-43 Prozent) sinkt.

Krise in der Reisebranche: Das Interesse an Flügen während der Feiertage geht im Vergleich zum Vorjahr drastisch zurück (-82 Prozent).

Digitales Geschenke-Shopping: Das Interesse der Verbraucher an E-Commerce (+21 Prozent), Lieferung nach Hause (+14 Prozent) und am Online-Geschenkekauf (+21 Prozent) wächst gegenüber 2019.

Nachrichtenmüdigkeit: Das Interesse an Nachrichten nimmt in den letzten sechs Monaten stark ab (-94 Prozent). Der permanente Informationsfluss zum Thema COVID-19 hat die Aufmerksamkeit der Verbraucher stark beansprucht.

Weihnachtsvorbereitungen diesmal digital

Weihnachten 2020 wird sehr anders sein als gewohnt. Wegen Covid19 müssen Weihnachtstraditionen wie Weihnachtsmärkte, Tannenbaumfällen, Weihnachtsessen oder große Familienfeiern ausfallen. Das macht sich bei sinkenden Weihnachtsbudgets bemerkbar. Welche Auswirkungen der Bruch mit Weihnachtstraditionen auf das Weihnachtsgeschäft in Europa noch hat, analysiert eine Studie von Reply . Der IT-Dienstleister untersuchte Onlinesuchbegriffe und -muster im Zeitraum September/Oktober 2020 in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien und verglich sie mit den Zahlen des Vorjahres.Im Vergleich zum Vorjahr sind laut Reply 2020 deutliche Trendverschiebungen im Weihnachtsgeschäft erkennbar: Der erste Schock für Unternehmen ergibt sich aus der Absage der meisten Weihnachtsmärkte - in Deutschland und weiteren europäischen Ländern eine Kulturkonstante der Vorweihnachtszeit. Die Märkte werden in diesem Jahr gestrichen oder in Größe und Umfang stark reduziert. Online ist die Suche nach Weihnachtsmärkten daher generell rückläufig.Dagegen gibt es deutlich mehr Suchbegriffe rund um die Festtagsplanung in den eigenen vier Wänden, Adventskalender, Keksrezepte, Weihnachtsdekorationen oder -filme sind sehr gefragt. Auch die Suchanfragen zu 'Glühwein selber machen' verzeichneten eine Steigerung um 64 Prozent. 'Weihnachtsdekoration selber machen' zeigt mit 30 Prozent Wachstum das Interesse der Deutschen an Do-it-Yourself-Lösungen. Neu und damit wenig traditionell ist der Suchbeg