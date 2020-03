Handelsszenario 2030: Trotz Wachstum droht Händlersterben

Vier Zukunftsszenarien für die Entwicklung des deutschen Handels bis 2030

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Innenstädte unter Druck: Revitalisierung durch Kundenzentrierung

Die positive Handelsentwicklung des deutschen Einzelhandels relativiert sich: Zwischen 2010 und 2019 konnte der deutsche Einzelhandel ein Umsatzplus von 134 Milliarden Euro verzeichnen. Zunehmende Umsätze erzielt der Einzelhandel mit Tätigkeiten aus Großhandel, Herstellungen und Dienstleistungen, sowie mit dem Ausland. Zieht man diese Umsätze und das Wachstum des Onlinehandels ab, reduziert sich das Handelswachstum auf knapp 53 Milliarden Euro. Abzüglich der Umsatzzuwächse des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) verbleibt im stationären Nonfood-Handel lediglich ein Umsatzzuwachs von 15,1 Milliarden Euro, was 1,7 Milliarden Euro pro Jahr entspricht. Diese und weitere grundlegende Erkenntnisse zum deutschen Handel liefert die neue Studie 'Handelsszenario 2030' des IFH , die auf der Grundlage der retrospektiven Entwicklung mittels verschiedener Szenarien für den deutschen Handel in die Zukunft blickt."Handelswachstum ist nicht gleich Handelswachstum! Wenn wir uns die Entwicklung der deutschen Handelslandschaft ansehen, müssen wir die einzelnen Formate und Branchen differenziert betrachten. Reales Wachstum finden wir lediglich in wenigen Handelszweigen und dieses ist innovations- oder bedarfsgetrieben. Die großen Entwicklungslinien sind klar erkennbar und nicht neu. Neu ist die zunehmende Geschwindigkeit des Strukturwandels", so Dr. Susanne Eichholz-Klein, Mitglied der Geschäftsleitung am IFH Köln, zu der neuen Studie.Mit Blick auf die verschiedenen Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten im Spannungsfeld von stationären Touchpoints sowie der allgemeinen Konsumneigung zeigt die Studie vier verschiedene Szenarien für die Entwicklung des deutschen Handels auf. Im Spannungsfeld zwischen Online- und stationärem Handel und den sich deutlich und immer schneller verändernden Einkaufsgewohnheiten der Konsumenten lassen sich für die Handelslandschaft und deren stationäre Geschäfte drastische Rückgänge in allen vier Szenarien ableiten: So ist bis 2030 mit einem Verlust zwischen knapp 26.000 und 64.000 Handelsunternehmen in der Gesamtbranche zu rechnen - hier sind sich bereits ankündigende Dynamiken im Rahmen der Coronakrise noch nicht einberechnet.Das bekannte Thema Ladensterben in deutschen Innenstädten wird in den kommenden Jahren weiter an Relevanz gewinnen. Eine weiter abnehmende (Innenstadt-)Standortattraktivität sowie stadtinterner und städtischer Wettbewerb werden durch eine zunehmende Anzahl an Schließungen befeuert. So kann es in den innnenstadtrelevanten Branchen im Extremfall im Jahr 2030 bis zu 40.000 Einzelhändler weniger geben.Um aus dem Teufelskreis von weniger Innenstadtbesucher und schließenden Geschäften auszubrechen, ist der Handel angehalten, sich im Spannungsfeld von Convenience, Erlebnis, lokalen sowie digitalen Angeboten neu zu positionieren und sich verstärkt als Freizeitelement neu zu definieren.