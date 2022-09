Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Hamburger Kommunikationsberatung Frau Wenk . Ebenfalls aktuell wichtig sind globale Krisen, Inflation und Konsumflaute. Rund 44 Prozent der Umfrageteilnehmenden sehen Künstliche Intelligenz als einen der wichtigsten Trends, was im Ranking Platz zwei bedeutet. An Platz drei stehen mit 25 Prozent die First-Party-Daten, die sich im Hinblick auf den Wegfall der Cookies zu einem immer wichtiger werdenden Faktor in der digitalen Werbung entwickeln.