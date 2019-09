Unterstützung für Einzelhändler: Google startet digitale Trainingsplattform

Damit Einzelhändler sich im stark umkämpften Wettbewerb behaupten können, startet Google " Grow My Store ". Auf der bereits international erfolgreichen Website können Händler mittels Eingabe ihrer URL und weiterer Eckdaten einen Leistungsbericht über ihre Website erstellen lassen. Dabei ist es egal, ob die Website über einen Webshop verfügt, oder nicht. Teil des Berichts sind auf Studien basierende Optimierungs- vorschläge und Tipps, wie Händler ihre Website noch besser zur Erreichung der Geschäftsziele nutzen können.Der Start von "Grow My Store" in Deutschland wird durch ein neues Trainings-Angebot der Google Zukunftswerkstatt für den Einzelhandel ergänzt. In Kooperation mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) sollen kleine und mittelgroße Händler in kostenlosen Trainings deutschlandweit an die Digitalisierung herangeführt werden und so zum Beispiel lernen, die Sichtbarkeit für das eigene Geschäft im Internet zu erhöhen. Startschuss für die Initiative ist ein Auftakt-Training mit Händlern aus Norddeutschland in Hamburg.Die Ausweitung des Angebots auf andere Regionen Deutschlands ist bis Jahresende geplant. Gemeinsames Ziel ist es, neben Produkten und Tools auch bedarfsgerechte Weiterbildungsformate anzubieten, die Einzelhändlern helfen, die Potenziale der Digitalisierung bestmöglich für sich zu nutzen.