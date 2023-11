Wildwuchs: Unternehmen plan- und regellos beim KI-Verwenden

KI-Governance

24.11.2023 In der deutschen Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung herrscht seit ChatGPT in weiten Teilen Aktionismus beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). 43 Prozent der Unternehmen und Behörden besitzen bislang keine speziellen Regelwerke und Richtlinien, eine so genannte KI-Governance.

Durch die unkontrollierte Nutzung droht ihnen ein Wildwuchs und damit ein unerwünschter Mehraufwand. Zudem steigen durch die Intransparenz und fehlende Regeln die künftigen Compliance-Kosten. Das geht aus der Studie 'Managementkompass Survey Good Company' von Sopra Steria hervor.Künstliche Intelligenz etabliert sich in Unternehmen und Verwaltungen sukzessive als Standardtechnologie. Nur 18 Prozent der für den Managementkompass Survey befragten Entscheiderinnen und Entscheider geben an, dass ihre Organisation bislang keine KI nutzt.Eine gesonderte Online-Panelbefragung - mit geringerer Stichprobe - deutet zudem darauf hin, dass der KI-Anteil an den IT-Budgets steigt. Jede zweite Organisation plant, in den kommenden Jahren mehr als 20 Prozent ihres IT-Budgets für die Integration von KI-Systemen einzusetzen. Knapp jedes fünfte Unternehmen rechnet damit, mehr als 30 Prozent zu investieren. Das ergibt eine Befragung von 100 Entscheiderinnen und Entscheidern, die Marktforscher Sago für Sopra Steria im August und September durchgeführt hat.