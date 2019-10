Ogilvy Deutschland eröffnet China Brand Practice in Berlin

Bild: Ogilvy Deutschland Fiona Kao, Leiterin der Ogilvy China Brand Practice für Europa, und Simon Usifo, Chief Deliver Officer von Ogilvy Deutschland

Die Vision der neuen Practice: Brands aus China weltweit präsent zu machen und für sie der erste Kreativansprechpartner der Region zu sein. Ogilvy arbeitet beispielsweise für Huawei und Honor . Umgekehrt soll der Hub auch europäische Marken unterstützen, die in den chinesischen Markt eintreten wollen. Das Team mit Sitz in Berlin deckt die Disziplinen Strategieberatung, integrierte Kommunikation, PR & Influence und Social Media ab.Fiona Kao ist Leiterin des Hubs und verantwortlich für die Geschäftsentwicklung, um vor allem der wachsenden Nachfrage nach PR & Influence von chinesischen Kunden in Europa nachzukommen. Fiona Kao war elf Jahre bei Ogilvy China tätig, zuletzt als Business Director in Taipei und Shanghai. Als Spezialistin für Markteintritts-PR sowie für integrierte Kommunikation betreute sie weltweit führende Marken wie Nokia Siemens Networks, Department of Culture and Tourism Abu Dhabi, Gap Inc., Hermès und Patek Philippe. Die China Brand Practice für Europa erhält Unterstützung vom gesamten deutschen Ogilvy-Team, das allein in den vergangenen drei Jahren Mitarbeiter aus 32 Nationen zusammengebracht hat.