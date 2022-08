Lieferengpässe: KäuferInnen wandern Richtung Web ab

Lange Schlangen und Lieferzeiten verderben den Kaufspaß

Besonders die Gen Z öffnet sich für Secondhand

Was der Handel jetzt tun kann

Lange Lieferzeiten beim Onlinekauf und Warteschlangen im stationären Handel trüben die Kauflaune der Kunden zusätzlich. Das Interesse an Umwelt- und Sozialthemen befeuern das Interesse an Secondhand-Artikeln und in Deutschland produzierten Waren. Zu diesen Ergebnissen kommt der 'Global Consumer Insights Pulse Survey' der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC In der aktuellen PwC-Umfrage berichten 27 Prozent der Befragten, dass bestimmte Produkte im stationären Einzelhandel regelmäßig ausverkauft oder nicht verfügbar sind. Knapp jedeR Dritte beobachtet längere Warteschlangen. Das hat Konsequenzen: Jede/r Zweite wandert aufgrund der aktuellen Situation mindestens gelegentlich ins Internet ab - mehr als die Hälfte davon sogar regelmäßig.Doch auch online stehen die Händler unter Druck. Im E-Commerce beklagt sich ein Fünftel der KonsumentInnen über lange Lieferzeiten. Die VerbraucherInnen reagieren auf diese Situation, indem sie sich bei der Konkurrenz umschauen: 63 Prozent nutzen digitale Vergleichsportale, um Produktverfügbarkeiten zu prüfen.Immerhin 60 Prozent geben an, dass sie bei Nichtverfügbarkeit eines Produkts den Kauf von Alternativen in Betracht ziehen - auch wenn diese teurer sind. In Deutschland hergestellte Produkte liegen im Trend. Die Gründe dafür sind vielfältig: Jede/r Zweite gibt an, so die eigene Wirtschaft zu unterstützen. 42 Prozent kaufen in Deutschland hergestellte Produkte, weil sie wissen möchten, wo und unter welchen Bedingungen die Produkte hergestellt wurden. Denn: Die Aspekte Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung spielen bei der Kaufentscheidung jedenfalls eine gewichtige Rolle. So geben zwei Drittel der Befragten an, dass es sich auf ihre Kaufentscheidung auswirkt, wie ein Unternehmen beim Thema Umwelt aufgestellt ist - also, ob es etwa seinen CO2-Ausstoß reduziert oder auf Plastikverpackungen verzichtet.Soziale Aspekte - wie die Frage, ob ein Hersteller oder Händler die Menschenrechte in der Wertschöpfungskette einhält - sind sogar 71 Prozent der Befragten wichtig. Für 72 Prozent spielt die Unternehmensführung eine Rolle bei der Kaufentscheidung, also etwa der Umgang des Herstellers mit Datenschutz oder dessen Bekenntnis zu transparenten Geschäftspraktiken. Dabei schätzen KundInnen es besonders, wenn der Einzelhandel auf Transparenz bei den Geschäftspraktiken setzt und Fehler eingesteht.Dass die Herstellung eines neuen Produkts Ressourcen benötigt und damit Umwelt und Klima belastet, ist immer mehr Menschen bewusst. Entsprechend öffnen sie sich dem Secondhand-Markt: Die Mehrheit der VerbraucherInnen hat bereits gebrauchte Artikel gekauft oder könnte sich dies vorstellen. Bei Bekleidung haben 56 Prozent der Befragten schon Stücke aus zweiter Hand geshoppt; bei der Generation Z, also den 18- bis 27-Jährigen, sind es sogar 64 Prozent.Hersteller und Händler können sich laut PwC profilieren, indem sie auf innovative Technologien setzen und beispielsweise Virtual Reality (VR) als zusätzlichen Shopping-Kanal etablieren. Fast ein Viertel der Deutschen (23 Prozent) nutzt bereits aktiv virtuelle Welten und Produkte: Sie sehen sich etwa Filme mit VR-Headsets an, kaufen digitale Produkte, testen Produkte in einer virtuellen Welt oder nehmen an virtuellen Veranstaltungen teil.