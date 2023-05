Deutsche MusikerInnen erwirtschaften 350 Millionen Euro auf Spotify

Mehr als 1000 MusikerInnen generierten 2022 weltweit mehr als 1 Million Dollar auf Spotify

In Deutschland stiegen die Gesamteinnahmen der deutschen Musikindustrie laut IFPI zwischen 2021 und 2022 um zwei Prozent. Im Vergleich dazu wuchsen die von deutschen KünstlerInnen erzielten Einnahmen allein auf Spotify im gleichen Zeitraum um 18 Prozent. Im Jahr 2022 erreichten die von deutschen KünstlerInnen auf Spotify erzielten Einnahmen damit über 350 Millionen Euro - mehr als das 3,5-fache des Betrags von 2017, gibt Spotify bekannt.2022 haben 57.000 KünstlerInnen mehr als 10.000 US-Dollar erwirtschaftet. 2017 waren es noch 23.400 KünstlerInnen. 10.100 KünstlerInnen aus 100 verschiedenen Ländern haben 2022 erstmals 100.000 US-Dollar auf Spotify generiert. 2017 waren das nur 4.300 Menschen. Im Jahr 2017 haben zudem 460 KünstlerInnen mehr als 1 Million US-Dollar verdient. 2022 ist diese Zahl auf insgesamt 1.060 Menschen gestiegen.Im Jahr 2022 hat Spotify weltweit fast 40 Milliarden US-Dollar an RechteinhaberInnen ausgezahlt. Alle Einnahmen stammen aus dem kostenpflichtigen Premium-Abonnement und den Werbeeinnahmen des kostenlosen Streaming-Angebots von Spotify. Spotify zahlt weltweit fast 70 Prozent der durch Musik erwirtschafteten Einnahmen als Lizenzzahlungen an die Musikbranche zurück. Diese RechteinhaberInnen zahlen dann auf Grundlagen ihrer individuell vereinbarten Bedingungen entsprechende Beträge an die KünstlerInnen aus.Spotify ist mit mehr als 515 Millionen aktiven NutzerInnen und über 210 Millionen zahlenden AbonnentInnen der weltweit größte Audio Streaming-Dienst.