Marktplätze wachsen stärker als der Onlinehandel 

Bild: Photo by Sam Beasley on Unsplash

Sortimentsanpassungen bei den Betreibern

Onlinemarktplätze wachsen derzeit rasant und schlossen das vierte Quartal 2020 mit einem Vorjahresplus von 81 Prozent ab. Damit liegt das Marktplatzwachstum mehr als doppelt so hoch wie das der gesamten E-Commerce-Branche. Zu diesem Ergebnis kommt der Enterprise Marketplace Index 2021 von Mirakl , Anbieter einer SaaS-Lösung für B2C- und B2B-Onlinemarktplätze.Marktplatzanbieter haben ihr Verkäufernetzwerk im vergangenen Jahr im Schnitt um 46 Prozent erweitert. Gleichzeitig sind die Marktplatzumsätze (Gross Merchandise Volume - GMV) pro Verkäufer um 24 Prozent gestiegen. Dieser parallele Anstieg belegt, dass Seller ihr Wachstum nicht gegenseitig kannibalisieren. Tatsächlich zeigt der Index, dass das Hinzufügen neuer Verkäufer zu inkrementellem Wachstum für alle führt - für die Verkäufer ebenso wie für die Marktplatzbetreiber selbst.Die Bedürfnisse der Kunden wurden im Jahr 2020 dringlicher, was zu einem Ansturm auf kritische Kategorien wie persönliche Schutzausrüstung, Lebensmittel und Sportartikel führte. Da die Kunden auf der Jagd nach vorrätigen Produkten waren, wurden diejenigen Händler belohnt, die die Nachfrage sofort erfüllen konnten. Laut dem Index waren Marktplatzbetreiber gut gerüstet, um auf dieses Marktumfeld zu reagieren: Sie erweiterten ihr Produktsortiment um durchschnittlich 32 Prozent. Infolgedessen profitierten diese Einzelhändler von einem noch größeren Zuwachs von 81 Prozent beim gesamten GMV.Dem Index zufolge verzeichneten Händler, die das Marktplatzmodell nutzen, einen Anstieg des gesamten organischen Website-Traffics um 34 Prozent. Zudem erzielten Einzelhändler unter Berücksichtigung der Marktplatzprovisionen einen GMV-Anteil von 109.766 US-Dollar pro Seller und einen Netto-Umsatzbeitrag von 15.000 US-Dollar pro Seller.Der Enterprise Marketplace Index 2021 ("der Index") ist eine Auswertung von Third Party-Marktplatzdaten: Die Daten repräsentieren mehr als 60 globale Einzelhandelsmarktplätze, die mit mehr als 50.000 Verkäufern über 60 Millionen Produkte anbieten und ein GMV in Milliardenhöhe generieren.