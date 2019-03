Deutsche stellen sehr hohe Anforderungen an Marken

Über die Hälfte des Contents ist unwirksam

Kaufentscheidungen werden zum politischen Akt

Das sind die Meaningful Brands 2019 Top Marken in Deutschland

Besonders die Millenials stellen deutlich höhere Erwartungen an Marken als die vorherigen Generationen und treffen ihre Kaufentscheidungen nicht nur auf Basis des reinen Produktnutzens. Die Studie beleuchtet deshalb Marken nicht nur hinsichtlich ihrer funktionalen Attribute, sondern auch in Bezug auf die persönlichen und gesellschaftlichen Benefits. So zeigt sich, dass Marken, die in allen drei Bereichen gut abschneiden - funktional, persönlich, gesellschaftlich - auch in allen relevanten KPIs besser performen, was sich letztlich auch in einer gesteigerten Wirtschaftlichkeit niederschlägt.So übertreffen Meaningful Brands die Entwicklung des Aktienmarktes um 134 Prozent und weisen eine um 18 Prozentpunkte höhere Kaufabsicht durch Neukunden sowie ein Plus von 31 Prozentpunkten in der Weiterempfehlungsbereitschaft auf.Insbesondere Marken-Content verfehlt hierbei ihren Nutzen: 88 Prozent der deutschen Konsumenten erwarten, dass Marken relevanten Content bereitstellen; jedoch werden 60 Prozent des produzierten Contents als bedeutungslos erachtet. Der in 2017 erfasste Wert, dass es den Befragten egal wäre, wenn über Nacht 74 Prozent der Marken verschwinden würden, steigert sich in der neuen Studie noch einmal um drei Prozentpunkte auf 77 Prozent - der höchste Wert seit Beginn der Umfrage-Erhebung in 2008.55 Prozent der deutschen Konsumenten sind zudem der Meinung, dass Unternehmen heute eine wichtigere Rolle im Aufbau einer besseren Zukunft spielen als die Politik - und glauben daran, dass sie durch ihre Markenwahl und Kaufentscheidungen Einfluss auf diese ausüben können. Auch kaufen 77 Prozent der Befragten bevorzugt Marken, die ihre eigenen Werte repräsentieren.Die diesjährigen Meaningful Brands 2019 Top 10 Marken für deutsche Konsumenten sind:Die Automobilmarken Mercedes-Benz, BMW und Audi, die vor zwei Jahren noch in den Top 5 rangierten, rutschen 2019 in die Top 20 ab.