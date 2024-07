Cookies

Damit setzt Google fulminant jene 95 Prozent der deutschen Marketing-Manager und Firmen-Leiter ins Recht, die völlig planlos ins drohende Cookie-Aus gegangen sind und so getan haben, als ändere sich nichts ( iBusiness berichtete ). Denn jetzt ändert sich nichts.Laut Spiegel steht damit das gesamte Projekt der 'Privacy Sandbox' auf der Kippe, das NutzerInnen mehr Kontrolle über ihre Datenspuren im Netz geben sollte. Denn offenbar weiß auch Google nicht so genau, wie es nun weitergehen soll. Anscheinend hat man die eigenen Fähigkeiten überschätzt, ein cookiefreies Tracking aufzusetzen und sah nun die Werbegelder davonschwimmen. So sah man offenbar keine Alternative in einer (vorläufigen permanenten) Rückkehr zur Keks-Diät, um das Unternehmen zu nähren: Kohortenanalyse Floc liegt schon seit längerem auf dem Friedhof, nun leistet ihm auch das Nachfolge-Projekt Google Topics dort Gesellschaft.Google schreibt im Firmenblog , man glaube daran, dass die Privacy Sandbox Potenzial habe und irgendwann die Ziele, die man sich gesetzt habe, erreichen könne - was man wohl als vollkommene Planlosigkeit darüber übersetzen kann, ob man die Ziele, die man sich gesetzt hat, noch erreichen kann.Um eine der Lieblingsformulierungen von generativer Text-KI zu nutzen: Zusammenfassend lässt sich sagen - alles bleibt beim Alten. Es bleibt nicht mal alles anders - Unternehmen können weitermachen wie bisher, die Minderheit, die sich auf ein cookiefreies Tracking eingestellt hat, wird erstmal bestraft, aber langfristig belohnt, denn irgendwann wird sich etwas beim Thema Cookies ändern. Nur nicht jetzt.Beachten müssen Firmen aber weiterhin, dass ihre Consent-Banner für die Cookie-Verwendung vor allem rechtssicher und in zweiter Linie nutzerfreundlich sind (wie das geht hat iBusiness schon 2021 erklärt) Apropos generative Text-KI: Wir haben ein Statement von Googles Gemini vorliegen, wieso das Unternehmen weiterhin Cookies in Chrome erlaubt! (Prompt: Verfasse ein Statement eines Google-Pressesprechers in drei kurzen Sätzen, wieso man weiterhin Cookies in Chrome erlaubt!)"Google nimmt den Datenschutz der Nutzer sehr ernst und bietet verschiedene Möglichkeiten, die Verwendung von Cookies zu kontrollieren. Nutzer können in Chrome jederzeit alle Cookies löschen oder die Speicherung von Cookies von bestimmten Websites blockieren. Darüber hinaus bietet Google die Funktion "Incognito-Modus", in der keine Cookies gespeichert werden. Google setzt sich dafür ein, die Vorteile von Cookies zu nutzen und gleichzeitig den Datenschutz der Nutzer zu gewährleisten."Blabla. Wie US-Konzerne und Bots halt so sind.