Instagram bekommt Dialog-Tool "Broadcast Channel"

20.02.2023 Meta-Chef Mark Zuckerberg hat eine neue Dialog-Funktion für die App Instagram angekündigt, mit der Creators in großem Umfang direkt mit ihren FollowerInnen in Kontakt treten können.

Über das neue One-to-Many-Messaging-Tool "Broadcast Channels" können Instagram Creators ihre Follower mit Text, Fotos, Videos, Sprachnotizen und Umfragen auf dem Laufenden halten und sie über die neuesten Updates und Momente hinter den Kulissen informieren. Die Follower können so auf Inhalte reagieren und an Umfragen teilnehmen.Instagram testet die neue Funktion ab sofort zunächst mit ausgewählten Creators aus den USA, darunter Ski-Star Mikaela Shiffrin und AI-Creator Karen X Cheng. Weitere Funktionen sollen in Kürze folgen. Das neue Feature soll auch in den Apps Messenger und Facebook zum Einsatz kommen.Wie das Ganze funktioniert, demonstriert Mark Zuckerberg über seinen eigenen "Meta Channel" . Über diesen Kanal will der Meta-Chef künftig News und Updates zu Meta-Produkten und -services zuerst kommunizieren.