Conversational-KI-Bots: Freshworks kooperiert mit Meta

08.02.2023 Freshworks integriert die Meta-Messengerdienste in seine CX- und CRM-Produkte. Dies soll es Marketing- und Vertriebsteams ermöglichen, intelligente und personalisierte Nachrichten in großem Umfang zu versenden.

Softwarehersteller Freshworks arbeitet enger mit Meta zusammen. Wie das Unternehmen meldet, sind die Conversational-KI-Bots des Unternehmens zur Kommunikationsautomatisierung jetzt auch über WhatsApp, Instagram Messaging und Facebook Messenger einsetzbar. Die Integration der Social Media Apps soll die Conversational Customer Experience verbessern, Unternehmen könnten so ihre Kundenbindung erhöhen.Meta biete mit über zwei Milliarden täglich aktiven WhatsApp-Nutzern, fast zwei Milliarden täglich aktiven Facebook-NutzerInnen und mehr als zwei Milliarden monatlich aktiven Instagram-Nutzern die weltweit beliebtesten Messaging-Plattformen an. Die Integration von Meta Business Messaging in die CX- und CRM-Produkten von Freshworks soll Support-, Vertriebs- und Marketingteams die einfache Einbindung von Kunden und Interessenten ermöglichen. Mit den KI-gesteuerten Bots lassen sich laut dem Softwarehersteller Messaging-Journeys für jeden Kanal anpassen und automatisieren, Workflows für mehrere Kanäle oder Sprachen konfigurieren und Bots mit NLP-Lernfunktionen trainieren.Zu den Unternehmen, die das Angebot bereits nutzen, zählen die nachhaltige Modemarke The Giving Movement und das Fitness-Unternehmen Body & Fit . Der Einzelhändler für Fitness und Ernährung, der viel mit Influencern zusammenarbeitet, hat Instagram Direct Messaging in seinen Kundenservice-Kanalmix aufgenommen und verwaltet seinen Omnichannel-Kundenservice über die integrierte Plattform von Freshworks.