ECommerce-Barometer: In Krisenzeiten boomen Second-Hand-Produkte

03.03.2023 Menschen in ganz Europa greifen in Krisenzeiten vermehrt zu Second Hand-Artikeln. Das ist ein zentrales Ergebnis des E-Shopper-Barometers, mit dem die DPDgroup jedes Jahr das Einkaufsverhalten von Online-Shoppern in ganz Europa untersucht. Der Trend zum Einkaufen im Internet ist ungebrochen groß. Gestiegen sind auch die Erwartungen an den Zustelldienst: Immer mehr Shopper erwarten die Möglichkeit, Zeitfenster für die Zustellung zu wählen und vorab über den genauen Lieferzeitpunkt informiert zu werden.

Online-Shopping liegt weiter im Trend. So kaufen allein in Deutschland rund 80 Prozent der Befragten regelmäßig online ein und erhalten dabei durchschnittlich sieben Lieferungen pro Monat. Stark zugenommen hat dabei der Verkauf von Endverbraucher zu Endverbraucher, wobei die Kunden vor allem Second Hand-Artikel wählen. Ausschlaggebend hierfür ist die gesamtwirtschaftliche Instabilität und Unsicherheit, die sich in einer erhöhten Preissensibilität niederschlägt. Mehr als zwei Drittel der Befragten geben an, dass sie aufgrund des günstigeren Preises vermehrt gebrauchte Produkte kaufen. Gleichzeitig sind die Kunden auch vom verantwortungsbewussten Konsum, der mit dem Second-Hand-Shopping einhergeht, und dessen positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima überzeugt.Insgesamt sind die Erwartungen der Online-Shopper an Einkauf und Lieferung anspruchsvoller geworden: 60 Prozent der Befragten gaben an, die Wahl ihres Online-Shops von den Lieferoptionen abhängig zu machen. Als Schlüssel zur Kundenzufriedenheit gilt dabei die Planbarkeit: Online-Shopper erwarten, ein Zeitfenster für die Lieferung wählen zu können und vorab über den genauen Lieferzeitpunkt informiert zu werden.Auch bei der Wahl des Zustellortes zeichnen sich Veränderungen ab. Zwar ist der bevorzugte Ort nach wie vor die eigene Wohnung, aber auch Lösungen außerhalb, so genannte Out-of-Home-Lösungen, werden zunehmend und gerne genutzt. Hier erwarten die Kunden ebenfalls vielfältige Möglichkeiten, die Zustellung an ihre individuelle Situation anzupassen. Das sind die zentralen Ergebnisse des ECommerce-Barometer, einer jährlichen Umfrage im Auftrag der DPDgroup , an der aktuell knapp 24.000 Personen aus 22 europäischen Ländern teilgenommen haben.